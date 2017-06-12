В Бонне активисту Ильдару Дадину вручили премию имени Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сам Дадин не смог приехать на церемонию из-за отсутствия заграничного паспорта, награду от его имени получил правозащитник Сергей Давидис.

Премию вручала Жанна Немцова, дочь убитого политика. Она выразила надежду, что в следующем году премия будет вручаться «за демократические преобразования».

Открытое голосование за кандидатов проходило на сайте «Новой газеты». Голосование длилось месяц, в нём приняли участие более 12 тысяч человек. Участники выбирали лауреата вначале из 30, а затем — из пяти претендентов.

Помимо Дадина, в шорт-лист премии были включены оппозиционер Алексей Навальный, правозащитница и журналист Зоя Светова, отбывающий заключение активист Сергей Мохнаткин, а также брянский школьник Максим Лосев, организовавший в своем городе антикоррупционную акцию 26 марта и задержанный за это прямо на уроке в школе.

Денежный эквивалент премии, вручаемой с 2016 года, составляет десять тысяч евро.

Дадин Ильдар стал первым в России политзаключенным, которого осудили по статье за неоднократное нарушение правил пикетирования. В 2015 году его приговорили к трем годам лишения свободы. 22 февраля т2017 года Верховный суд России отменил приговор и признал за Дадиным право на реабилитацию.