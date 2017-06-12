На двух участников акции в Москве завели дело о нападении на бойца Росгвардии

В отношении двух участников акции протеста в Москве возбудили уголовные дела. Их подозревают в применении насилия против бойца Росгвардии, сообщает Интерфакс со сылкой на неназванный источник.

Дело возбуждено по статье 318 Уголовного кодекса России (применение насилия против сотрудника правоохранительного органа). По этой статье грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

По словам собеседника агентства, следствие допрашивает двух мужчин, задержанных по подозрению в совершении этого преступления.

Вместе с тем «ОВД-Инфо» сообщает, что в Следственном комитете адвокату Константину Маркину заявили, что у них нет задержанных по подозрению в нападении на полицейских.

Ранее стало известно, что сотрудник ОМОНа московского управления ведомства пострадал на протестной акции в Москве. В Росгвардии сообщили, что ему распылили в лицо перцовый аэрозоль, он получил ожог глаза и обратился за медицинской помощью.