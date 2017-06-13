Алексея Навального арестовали на 30 суток

Симоновский районный суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток, сообщает в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

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Навальному вменяли неповиновение полиции (статья 19.3 КоАП) и повторное нарушение порядка организации массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2).

В ходе заседания суд отклонил ходатайство о переносе заседания, чтобы адвокат Вадим Кобзев смог ознакомиться с материалами дела. Тогда защитник попросил сделать перерыв на один час, однако судья дала всего десять минут на ознакомление с материалами.

«Ваша честь, вы дольше свои решения выносите, чем нам на ознакомление дали (…) В 13:30 я вышел из лифта и был задержан. В материалах дела указано, что я в этот момент “организовал” несанкционированную акцию», — цитирует Навального Ярмыш.

Защита также ходатайствовала об отводе судьи. В твиттере Навальный сообщил: у адвоката есть аудиозапись, подтверждающая, что судья консультировала сотрудников полиции, как им лучше составить протокол правонарушения.

Саму аудиозапись представители Навального передали «Медиазоне». На аудиозаписи плохого качества, в частности, слышно: «Протокол выверен, повезли в суд показывать, всё ли правильно — не правильно» —«Всё правильно».

«В отводе себя судья отказывает. Она объективна и нет ничего страшного, что она сказала полицейским, как составить протокол на Навального»,— сообщила Ярмыш.

Судья также отклонила ходатайство о вызове в качестве свидетелей сотрудников полиции, которые составляли рапорты о задержании Навального.

12 июня в День России прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках. В общей сложности в обоих городах задержали около 1 200 человек. Организатор акции Алексей Навальный был задержан при выходе из квартиры, в подъезде.