Путин рассказал о поддержке США террористов в Чечне

Президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы США оказывали помощь боевикам в Чеченской республике и игнорировали протесты Москвы на этот счет. Об этом глава государства заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стону в интервью, передает ТАСС.

«Помню, что был даже такой момент. Я сказал президенту Бушу и назвал ему фамилии сотрудников спецслужб США, которые работали на Кавказе и не просто оказывали какую-то общеполитическую поддержку, а оказывали техническую поддержку, перебрасывали боевиков из одного места в другое», — сказал Путин.

По его словам, Джордж Буш негативно отнесся к такой информации и пообещал разобраться. Однако потом Путин получил письмо из Центрального разведывательного управления США, в котором говорилось, что «наши коллеги считают себя вправе поддерживать отношения со всеми представителями оппозиции и будут делать это дальше».

«Я думаю, что Джордж (Буш — прим.ред.) помнит наш разговор», — отметил глава российского государства.

Российский лидер также пообещал после выхода на пенсию рассказать о стратегии США в отношении России. По мнению Путина, США могут хотеть разрушить экономику и сменить власть в стране.

Ранее президент России в интервью Стоуну ответил на вопрос смогли бы США победить в вооруженном конфликте двух стран.

«Я думаю, что никто бы не пережил», — сказал Путин.

Напомним, в ноябре 2014 года Оливер Стоун заявил о своем желании снять многосерийный фильм о Владимире Путине. Полная версия интервью выйдет на телеканале Showtime.

Максим Прошкин