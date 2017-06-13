На акциях 12 июня задержали более 850 человек в Москве

По обновленным данным ОВД-Инфо, на 13 июня количество задержанных на антикоррупционных митингах возросло до 866 человек, которых развезли по 42 ОВД столицы, сообщает информационный ресурс ОВД-Инфо.

«На 4 утра 13 июня в 11 отделах полиции остаются 32 человека как минимум», — говорится в сообщении.

Однако вечером 12 июня Интерфаксу в пресс-центре МВД заявили, что за нарушения общественного порядка задержано более 150 человек. В то время, как ОВД-инфо передавал о задержании 732 человек.

После протестной акции Симоновский районный суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Навальному вменяли неповиновение полиции (статья 19.3 КоАП) и повторное нарушение порядка организации массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2).

В отношении двух участников акции протеста в Москве возбудили уголовные дела. Их подозревают в применении насилия против бойца Росгвардии.

12 июня в День России прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках. В общей сложности в обоих городах задержали около 1 200 человек.

Максим Прошкин