Сенаторы США задумались законодательно закрепить санкции против России

В Сенате США подготовили поправки, которые помогут законодательно закрепить некоторые введенные санкции, а Белый дом лишить права самолично снять действующие санкции, передает ТАСС заявление председателя сенатского комитета по иностранным делам республиканца Боба Коркера.

«Думаю, мы это сделали. Сейчас мы дорабатываем текст, но соглашения мы достигли», — сказал Коркер журналистам.

По словам сенатора, озвученные инициативы будут оформлены в виде поправки к законопроекту о новых ограничениях в отношении Ирана.

Как пишет ТАСС, поправка, о которой идет речь, предусматривает введение санкций против лиц, которые проводят кибератаки.

В конце июня США ввели санкции в отношении России, Китая и Северной Кореи из-за развития ядерной программы Пхеньяна. Новые ограничительные меры коснулись трех российских компаний: «Независимой нефтегазовой компании» (ННК), ее дочерней структуры — «ННК-Приморскнефтепродукт» и Ardis-Bearing LLC, которая зарегистрирована в Москве.

Под ограничения также попал и один россиянин 1978 года рождения — Игорь Мичурин, который по данным Минфина США связан с Ardis-Bearings и Korea Tranding Corporation.

Напомним, в начале мая Боб Коркер изданию Politico рассказал, что в комитете Сената по международным отношениям приняли решение не готовить новые санкции против России, но подготовить документ о противодействии России в Европе.

Максим Прошкин