СМИ: Способный обесточить города США вирус создали русские хакеры

Российские разработчики создали вирус под названием CrashOverride, который может попасть в систему компьютера энергостанции и обесточить целые города в США, пишет The Washington Post со ссылкой на фирму Dragos.

По данным газеты, после попадания вируса в компьютер, CrashOverride может остановить подачу электропитания на срок от нескольких часов до нескольких дней.

По словам сотрудников Dragos, вирус проникает незаметно и работает сразу в нескольких точках. Более того, в компании настаивают, что российские хакеры использовали вредоносную программу для атак на энергетические системы Украины.

Из отчета, подготовленного американской компании, следует, что якобы «правительственные» хакеры из России проявляют интерес к энергетическим и другим инженерным системам США.

В США не раз заявляют о возможных действиях российских хакеров. Например, бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявлял, что российские хакеры пытались взломать сотни американских организаций.

Хакеров из России подозревали в причастности ко взлому серверов катарского агентства новостей, выборам во Франции и Великобритании.

В России эти заявления отрицают.

Напомним, что о русских хакерах заговорили после того, как на сайте организации WikiLeaks опубликовали электронную корреспонденцию из систем Национального комитета Демократической партии США. Спецслужбы США обвинили в кибератаке Москву.

Максим Прошкин