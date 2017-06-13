Роспотребнадзору могут запретить выдавать лекарства для ВИЧ-больных

Минздрав России может лишить права выдавать лекарства ВИЧ-больным Федеральный центр по профилактике и борьбе с распространением СПИДа Роспотребнадзора уже в августе этого года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо министерства.

По информации газеты, за лекарствами граждан перенаправят в Московский городской центр по борьбе со СПИДом (МГЦ СПИД), который вправе отказывать в прикреплении пациентам из регионов.

«Часть наших пациентов — россияне без прописки, то есть без определенного места жительства, куда их направлять, неясно», — сказала «Коммерсанту» старший научный сотрудник Федерального центра СПИДа Наталья Ладная.

Причиной такого решения стало то, что Федеральный центр СПИДа «не представил при формировании заявки на препараты доказательства», что пациенты не наблюдаются в медорганизациях по месту жительства.

«Довольно странно лишать препаратов организацию, которая в течение 30 лет работала над методологией лечения ВИЧ-инфекции в России», — считает глава Федерального центра СПИДа Вадим Покровский.

Ранее «Коммерсант» писал, что правительство России выделило из резервного фонда Минздраву 62,8 млн рублей на закупку антивирусных лекарств для больных ВИЧ и гепатитом В и С в восьми субъектах России.

По информации газеты, Москва получит 39,9 млн рублей, Тверь — 9,1 млн рублей, а Башкортостан 3,5 млн рублей. Остальные деньги распределятся между республикой Хакасия, Нижегородской, Свердловской и Челябинскими областями, а также Севастополем.

Напомним, по оценкам экспертов количество ВИЧ-инфицированных в России в 2016 году увеличилось на 5,3% по сравнению с 2015 годом.

Максим Прошкин