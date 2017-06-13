СК возбудил дело после распыления перцового газа на митинге 12 июня
Следственный комитет завел уголовное дело против участника акции 12 июня, который распылил слезоточивый газ, сообщается на сайте ведомства.
«В результате сотрудник правоохранительного органа получил ожог глаз», — говорится в сообщении.
Дело завели по статье «применение насилия в отношении сотрудника полиции» по статье 318 УК РФ. Участник, распыливший газ, уже задержан, следствие планирует предъявить ему обвинение.
Ранее в отношении двух участников акции протеста в Москве возбудили уголовные дела. Их подозревают в применении насилия против бойца Росгвардии.
По последним данным, количество задержанных на антикоррупционных митингах в Москве возросло до 866 человек. В пресс-центре МВД заявили, что за нарушения общественного порядка задержано более 150 человек.
12 июня в День России прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках.
Максим Прошкин