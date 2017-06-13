Руководство телеканала «Культура» прокомментировало массовые увольнения сотрудников

Директор и главный редактор телеканала «Культура» Сергей Шумаков подтвердил массовые увольнения сотрудников и пояснил, что это связано с переездом редакции в новое здание и оптимизацией штата. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсант».

Как пояснил Шумаков, дирекция телеканала приняла решение перевести производство и вещание на формат HD. Для этого редакция будет переезжать в новый офис на Шаболовку, где установлен новый технический комплекс.

​«Увы, это означает, что нам придется освободиться от многих дублирующих функций. Модернизация предполагает сокращение штата сотрудников», — заключил Шумаков.

По его словам, всего уволили 114 человек из 700 работавших на телеканале. Директор «Культуры» отверг заявления нескольких сотрудников телеканала, которые ранее называли цифру в 200-300 человек, подвергшихся сокращению.

«300 человек — это почти 50%. Такое сокращение означало бы полную остановку вещания. Кроме того, часть сотрудников нам удалось устроить на другие места», — пояснил он.

​Шумаков добавил, что все уволенные «в силу возраста или профессиональных качеств не отвечают требованиям, которые сегодня предъявляются сотрудникам канала».

Ранее сотрудники телеканала «Культура» сообщили о массовых сокращениях. По их словам, руководство уволило не менее 200 сотрудников, называлась также цифра в 300 человек.

Телеканал «Культура» входит в холдинг ВГТРК. Его финансирование, как отмечает Republic, в 2017 году составило 23,5 млрд рублей.

В мае Министерство финансов предложило увеличить финансирование государственных СМИ на 2,5 млрд рублей. Таким образом общая сумма затрат на них составит почти 76 млрд рублей.

Андрей Дубровский