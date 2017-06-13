В Петербурге возбуждено дело о нападении на полицейского на акции против коррупции 12 июня

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о нападении на полицейского на протестной акции 12 июня на Марсовом поле. Об этом сообщается на сайте СК.

Дело возбуждено по части 2 статьи 318 УК (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

По версии следствия, около 14 часов неизвестный ударил полицейского кулаком по лицу. Следствие занимается розыском нападавшего.

Ранее во вторник Следственный комитет завел уголовное дело против участника акции 12 июня в Москве. По версии следствия, протестующий распылил слезоточивый газ, после чего сотрудник правоохранительного органа получил ожог глаз.

Еще двоих участников акции протеста в Москве подозревают в применении насилия к бойцу Росгвардии. Против них также возбудили уголовные дела.

12 июня в День России во многих городах прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках. Более 1200 человек были задержанны.

Андрей Дубровский