Среди разгонявших участников митинга на Тверской заметили экс-главу киевского «Беркута». Фото

Москва, 12 июня 2017 года. Фото: Мария Карпухина / «Дождь»

Среди разгонявших участников протестной акции против коррупции 12 июня на Тверской улице якобы оказался бывший глава киевского «Беркута» Сергей Кусюк. Украинские СМИ заметили его на фотографиях, опубликованных телеканалом «Дождь», сообщает «Еспресо».

По данным СМИ, человек, одетый в форму российских сотрудников ОМОН, ранее неоднократно командовал силовыми разгонами мирных акций в Киеве. Он же руководил жестким разгоном Майдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Позднее, после падения режима Януковича, он уехал в Крым, утверждается в публикации «Еспресо».

Руководитель киевского «Беркута». Фото: LB.ua

Впоследствии, летом 2015 года, как уточняет издание, генеральная прокуратура объявила Кусюка в розыск по подозрению в препятствовании проведения митинга и превышении служебных полномочий.

12 июня в День России во многих городах прошли митинги против коррупции. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках. Более 1200 человек были задержанны.