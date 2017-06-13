В вологодской колонии умер осужденный за организацию убийства Анны Политковской

В Исправительной колонии №5 ФСИН России по Вологодской области, известной как «Вологодский пятак», умер осужденный за организацию убийства Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев, передает «Кавказский узел» со ссылкой на родственников Гайтукаева.

Как рассказал изданию племянник осужденного Темирлан Гайтукаев, его родственник подвергался в колонии избиениям. Во время свиданий в колонии Темирлан Гайтукаев видел, что у его дяди были гематомы.

Об этом также сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Собеседник агентства рассказал, что «мужчина страдал рядом болезней».

Лом-Али Гайтукаева признали виновным в убийстве Анны Политковской в мае 2014 года. Ранее был осужден еще один фигурант уголовного дела, бывший милиционер Дмитрий Павлюченков, который признал свою вину. В 2012 году его приговорили к 11 годам колонии.

Как установил суд, Павлюченков по заказу Лом-Али Гайтукаева осуществлял слежку за Политковской, за что получил вознаграждение 150 тысяч долларов.

Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде жилого дома на улице Лесная в Москве. Заказчики преступления до сих пор не найдены.