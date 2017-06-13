В Петербурге суд арестовал трех участников протестной акции против коррупции 12 июня

Джержинский районный суд Петербурга арестовал на 10 суток троих участников несанкционированной акции против коррупции на Марсовом поле в Петербурге. Они также получили штраф в размере 10 тысяч рублей. Еще одного протестующего оштрафовали на тысячу рублей, сообщает пресс-служба городского суда, передает РИА Новости.

Как уточняет агентство, всего в суд поступили материалы в отношении 11 участников протестной акции 12 июня в Петербурге.

Ранее МВД Петербурга сообщало о 500 задержанных участников протестной акции. По официальным данным, всего в митинге приняли участие 3,5 тысячи человек.

12 июня в День России во многих городах прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках. Более 1200 человек были задержаны.

Петербургский штаб оппозиционного политика Алексея Навального подавал в мэрию несколько заявок на проведение акции против коррупции 12 июня, в частности на Марсовом поле. Правительство Петербурга не согласовало ни одно из предложенных активистами мест. Вместо этого чиновники предложили сторонникам Навального провести митинг в Удельном парке на окраине города.

Причиной отказа, как ранее сообщалось, стало проведение другого мероприятия — Кубка Конфедераций.

Андрей Дубровский