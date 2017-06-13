Гальперина снова арестовали на 15 суток за неповиновение полиции

Тверской суд Москвы снова арестовал на 15 суток оппозиционного активиста Марка Гальперина за неповиновение полиции на акции против коррупции 12 июня в центре Москвы. Об этом сообщает Интерфакс.

Как уточняет агентство, Гальперину инкриминируют часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

После участия Гальперина в акции протеста 26 марта Тверской суд также назначил ему 15 суток административного ареста за неповиновение полиции.

12 июня в День России во многих городах прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках. Более 1200 человек были задержанны. Самого оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток.

Андрей Дубровский