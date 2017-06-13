Новая газета

15 июня

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Гальперина снова арестовали на 15 суток за неповиновение полиции

Политика

Тверской суд Москвы снова арестовал на 15 суток оппозиционного активиста Марка Гальперина за неповиновение полиции на акции против коррупции 12 июня в центре Москвы. Об этом сообщает Интерфакс.

Как уточняет агентство, Гальперину инкриминируют часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

После участия Гальперина в акции протеста 26 марта Тверской суд также назначил ему 15 суток административного ареста за неповиновение полиции.

12 июня в День России во многих городах прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках. Более 1200 человек были задержанны. Самого оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток. 

Андрей Дубровский

Теги:
суды, арест, москва, акции протеста, оппозиция

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