Володин: у России только один кандидат в президенты

У россиян, выступающих за благополучие страны, может быть только один кандидат в президенты — Владимир Путин. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин на следующий день после того, как в России прошли масштабные акции протеста против коррупции, сопровождающиеся массовыми задержаниями.

Как пишет Life.ru, спикер Госдумы «признался, что вопрос о возможности участия Владимира Путина в будущей президентской кампании ему часто задают при личном общении, а “ожидание и надежда” при этом у всех одни — что он даст согласие на выдвижение своей кандидатуры».

«По моему убеждению, у тех, кто хочет будущего России, благополучия граждан и страны, мирного неба над головой, кандидат один — Путин Владимир Владимирович. Исходя из анализа развития страны начиная с 2000 года только один человек может справиться с этой задачей — Путин. И это понимаем не только мы. Понимают и наши противники, которые не отказались от своих целей: расчленить Россию и лишить её суверенитета», — заявил в интервью изданию Володин.

Спикер Госдумы также предупредил о возможных «грязных» технологиях, которые будут использовать «недружественно настроенные к нам страны» на предстоящих президентских выборах, чтобы помешать гражданам России «в их стремлении поддержать Путина».

Выборы президента страны пройдут 18 марта 2018 года — в годовщину присоединения Крыма.

12 июня по всей стране прошли акции протеста против коррупции, организованные политиком Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге акции прошли на площадках, которые не были согласованы с властями. В итоге общее число задержанных по России, по данным «ОВД-Инфо», составило 1 700 человек. Самого Навального арестовали на 30 суток.