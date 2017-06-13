В Испании прокуратура обвинила Роналду в неуплате налогов на 14,7 млн евро

В Испании прокуратура подала иск в отношении нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, передает El Mundo.

Роналду обвиняют в неуплате налогов на общую сумму 14,7 млн евро. В прокуратуре заявили, что Роналду «сознательно использовал организацию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свой доход в Испании». По информации издания, с 2011 по 2014 годы футболист скрывал свои доходы от государства.

Обвинения поддержал Минфин Испании.

Футболисту может грозить от 15 месяцев до пяти лет тюрьмы. Однако если суд посчитает, что Роналду активно сотрудничал со следствием, то наказание заменят штрафом или условным сроком.

Напомним, летом прошлого года к 21 месяцу тюрьмы по делу о неуплате налогов приговорили футболиста испанской «Барселоны» Лионеля Месси и его отца Хорхе Месси. Суд также постановил, что Месси должен выплатить штраф в размере 2 млн евро, его отец оштрафован на 1,5 млн евро.