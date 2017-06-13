В Кремле назвали участников несанкционированной акции в Москве 12 июня «группой провокаторов»

Провокационные действия участников акции 12 июня на Тверской улице несли опасность для остальных граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Опасными являются провокационные проявления — да, это действительно опасно, это несет опасность окружающим людям. А вчера в Москве, когда десятки тысяч людей отмечали национальный день нашей страны, вот эта группа провокаторов, они, ну, собственно, их действия несли опасность для граждан. Это опасно, и в отношении таких лиц, таких провокаторов, конечно же, органы правопорядка предпринимают необходимые действия», — подчеркнул Песков.

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря президента, согласованные митинги «ни для кого никакой опасности не представляют».

«Где-то людей приходит больше, где-то людей приходит меньше, это нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию», — добавил он.

12 июня в День России во многих городах прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках, в результате чего были задержаны более 1200 человек.

Самого Алексея Навального задержали еще в подъезде его дома. Суд арестовал его на 30 суток за неповиновение полиции (статья 19.3 КоАП) и повторное нарушение порядка организации массового мероприятия.

Андрей Дубровский