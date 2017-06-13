«Новая газета» и Центр развития благотворительности и соцактивности «Благосфера» объявили о запуске школы-практики

Школа «Новая Благосфера» ориентирована на студентов и выпускников факультетов журналистики, а также сотрудников НКО.

В июне 2017 года главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов объявил о создании отдела со специализацией на темах НКО, благотворительности и социальной активности. Все участники школы-практики получат возможность стажировки в этом отделе.

Журналисты смогут познакомиться с деятельностью благотворительных фондов и других некоммерческих организаций, сотрудники НКО — с принципами работы печатного издания и репортерской работы.

В программе школы: несколько вводных занятий-мастер-классов по знакомству с НКО, основам журналистского мастерства, и работа по редакционным заданиям «Новой газеты» с перспективой публикации в издании.

В июле пройдут первые вводные занятия и мастер-классы, в августе и сентябре участники будут работать над заданиями редакции.

Встречи будут проходить в центре «Благосфера» (Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 7, стр. 1). И первая уже назначена на 4 июля 2017 года для тех, чья заявка будет одобрена.

Прислать заявки и мотивировочные письма следует на адрес media@blagosfera.space — до 25 июня.