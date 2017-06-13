Омбудсмен Петербурга: власть провоцирует людей на проведение несогласованных акций

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов заявил, что часть ответственности за массовые задержания на протестной акции 12 июня в Петербурге лежит на органах исполнительной власти. Об этом омбудсмен написал на своем официальном сайте.

По его словам, отказавшись в согласовании публичной акции, власти сами поставили полицию в условия, которые «приводят к нарушениям прав человека».

«События 12 июня вновь показали, что самоустранение органов власти от обязанности содействовать реализации прав, гарантированных статьей 31 Конституции России, фактически провоцирует людей с активной гражданской позицией на проведение несогласованных акций, разрушает уважение к закону, подрывает доверие к государству», — написал омбудсмен.

Он также указал на необходимость в изменениях в законодательстве о митингах, чтобы исключить произвольное применение запретительных норм и обеспечить реализацию конституционного права на свободу мирных собраний.

12 июня в День России во многих городах прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках. Более 1200 человек были задержаны.

Петербургский штаб оппозиционного политика Алексея Навального подавал в мэрию несколько заявок на проведение акции против коррупции 12 июня, в частности на Марсовом поле. Правительство Петербурга не согласовало ни одно из предложенных активистами мест. Вместо этого чиновники предложили сторонникам Навального провести митинг в Удельном парке на окраине города.

Причиной отказа, как ранее сообщалось, стало проведение другого мероприятия — Кубка Конфедераций.

Андрей Дубровский