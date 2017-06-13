Фигурант дела «Седьмой студии» пожаловалась на условия содержания в СИЗО

Нина Масляева, бывший бухгалтер «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, обвиняемая в мошенничестве, пожаловалась посетившей её члену ОНК и журналисту «Дождя» Когершын Сагиевой на условия содержания в СИЗО. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Масляева рассказала, что «следователь кровно обещал домашний арест», если она признает вину. Однако после того, как бухгалтер дала признательные показания, суд не изменил ей меру пресечения. При этом Масляева, отмечает издание, страдает диабетом, гипертонией и ишемической болезнью сердца.

Кроме этого, Масляева пожаловалась, что несколько дней назад её перевели в маленькую камеру. «У меня здесь клаустрофобия, — рассказала она, — воздуха не хватает, окно не открывается, вентиляторов нет. Думаю, это следователь решил мне “помочь”. Я тут медленно умираю, а под домашний арест не переводят, как будто я злостный убийца, а я главный бухгалтер».

Ранее в июне Масляева заключила досудебное соглашение со следствием и дала признательные показания. При этом она попросила отпустить её под домашний арест.

По словам следователя, ещё до предъявлений официального обвинения Масляева рассказала, что через фирмы-однодневки «Седьмая студия» вывела более 100 млн рублей, а вся «черная бухгалтерия» была уничтожена летом 2016 года.

Масляеву арестовали 27 мая, позже Мосгорсуд признал законным её арест и продлил срок содержания под стражей до 19 июля. В рамках этого дела также был арестован бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин.

Итина и Масляеву задержали после обысков в «Гоголь-центре» 23 мая по делу о хищении 200 млн руб., выделенных на развитие искусства. В тот же день обыски прошли в доме у художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. Он проходит по делу как свидетель.