В Петербурге 71-летнюю пенсионерку обвинили в сопротивлении полиции на митинге

В Санк-Петербурге 71-летнюю пенсионерку, задержанную на антикоррупционном митинге накануне, обвинили в сопротивлении полиции на митинге, передает «Фонтанка».

Дзержинский суд рассмотрел дело пенсионерки в закрытом режиме. Ее признали виновной по двум статьям: 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению полиции) и 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции). Женщина якобы отказалась ехать в Удельный парк и митинговать там.

Суд оштрафовал пенсионерку на 5,5 тысяч рублей.

Ранее Дзержинский суд Петербурга арестовал на 10 суток троих участников несанкционированной акции против коррупции на Марсовом поле. Всего полиция составила 1202 протокола в отношении 561 задержанного.

В День России во многих городах прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках. Более 1200 человек были задержаны.

Напомним, в Петербурге организаторы акции подавали несколько заявок в администрацию города. Власти Петербурга отклонили все предложенные активистами места. Вместо этого чиновники предложили сторонникам Навального провести митинг в Удельном парке на окраине города.