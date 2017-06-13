Суд в Петербурге на два дня отложил все слушания ради рассмотрения дел задержанных 12 июня

Дзержинский суд Петербурга отложил все слушания, намеченные на ближайшие два дня, и отменил приём исковых заявлений. Это сделано ради рассмотрения полицейских протоколов на задержанных на акции протеста 12 июня. Об этом сообщает «Фонтанка».

Утром 13 июня на двери суда появилось объявление о том, что все назначенные на ближайшие два дня дела сняты с рассмотрения. В суд никого не пускают, у здания дежурят ОМОН и автомобиль ДПС.

Попасть в суд можно только для ознакомления с делами в гражданской и уголовной канцеляриях, но и то, для этого нужно иметь статус участника дела.

«Нештатную ситуацию вызвала активность полиции, которая, по данным “Фонтанки”, составила 1 202 административных протокола после митинга на Марсовом поле. Каждый задержанный участник удостоился двух протоколов — по статье 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции) и 19.3 (неповиновение распоряжению полиции). Соответственно, количество задержанных составляет 561 человек»,— сообщает издание.

Ранее во вторник стало известно, что Дзержинский суд Петербурга арестовал на десять суток троих участников несанкционированной акции против коррупции на Марсовом поле в Петербурге. Они также получили штраф в размере 10 тысяч рублей. Ещё одного протестующего оштрафовали на тысячу рублей.