Экспертиза не нашла нарушений в фильме Учителя «Матильда»

Экспертиза Санкт-Петербургского государственного университета не нашла в фильме «Матильда» элементов, оскорбляющих чьи- либо чувства. Об этом ТАСС рассказал режиссер кинокартины Алексей Учитель.

«Здесь серьезнейшая экспертиза, труд на 40 страницах с исследованием каждого эпизода. Вывод в конце: на все девять вопросов, которые задавали прокуратура и Поклонская (депутат Госдумы Наталья Поклонская - прим. ТАСС), ответ "нет". То есть нет оскорбления», — рассказал Учитель.

Режиссер добавил, что экспертиза также проводилась по трейлеру фильма. Но и она тоже не выявила нарушений, подчеркнул он.

При этом Учитель не надеется, что эти результаты помогут урегулировать претензии Поклонской к картине, пишет агентство.

«Вчера состоялось историческое событие: я был на приеме в Кремле по случаю праздника, и там меня почти под руки подвели к ней (Поклонской, — ред.). Мы поговорили минут 15, но примирение невозможно, потому что на все мои разумные предложения посмотреть фильм и прочее я видел только какую-то ненависть, у нее резко отрицательный настрой», — отметил режиссер.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма «Матильда», сделанной по ее заказу.

Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма. В частности, они отметили, что роль императора Николая II дали Ларсу Айдингеру, который ранее снимался в порнографических фильмах.

В итоге эксперты пришли к выводу, что «Матильду» нельзя выпускать в прокат, поскольку фильм оскорбляет чувства верующих.

В Министерстве культуры России позднее заявили, что не будут рассматривать экспертное заключение, заказанное Поклонской, при принятии решения о выдаче прокатного удостоверения на картину.

«Нет, не будем [рассматривать заключение], оно сделано, не видя фильма. Что это за заключение, что это за эксперты?» — сказал тогда замминистра культуры Владимир Аристархов.

Премьера фильма должна состояться 6 октября в Мариинском театре. Как отмечает ТАСС, это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки.

Фильм повествует о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.

Съемки картины прошли непосредственно в местах действия сюжета: в Большом, Мариинском и Александринском театрах, а также в Царском селе, Петергофе, Павловске, Юсуповском дворце, Мраморном дворце.