На бросившего петарду на акции 12 июня в Москве завели уголовное дело

Против молодого человека, бросившего петарду в толпу во время акции протеста 12 июня в Москве, возбудили уголовное дело, сообщили «Новой газете» в пресс-службе ГУВД Москвы.

«Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) в отношении молодого человека, который бросил петарду в скопление людей. В результате его действий никто не пострадал. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в пресс-службе.

Ранее РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что на бросившего взрывпакет на акции 12 июня в Москве возбудили дело. По данным газеты «Известия», речь идет об уроженце Дагестана 1988 года рождения. Издание уточняет, что у него нет московской регистрации.

В Москве и других городах России 12 июня прошли акции протеста против коррупции, организованные сторонниками политика Алексея Навального. По последним данным «ОВД-Инфо», всего были задержаны 1 700 человек.