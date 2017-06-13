Илью Яшина арестовали на 15 суток после антикоррупционного митинга

Тверской суд Москвы арестовал члена федерального политсовета движения «Солидарность» Илью Яшина на 15 суток.

Политику вменяли нарушение ст.19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

При этом судья Алеся Орехова отказалась допрашивать всех свидетелей защиты, ограничившись допросом одного полицейского.

Яшина задержали накануне на несанкционированной акции протеста на Тверской улице. По его словам, он оказался в одном автозаке с главой патриотического движения SERB Гошей Тарасевичем, где у них произошла потасовка.

Позже Тарасевича отпустили, а Яшина оставили на ночь в полиции до решения суда.

12 июня в День России во многих городах прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках. Более 1200 человек были задержанны.

Никита Всесвятский