В сети «Мегафона» снова произошел сбой связи. Абоненты оператора в Москве и Нижнем Нижегородской области жалуются на проблемы со звонками, сообщают «Ведомости».

О сбое в сети «Мегафона» также сообщил у себя в твиттере ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«В Москве у «Мегафона» наблюдаются в разных районах легкие проблемы с голосовыми звонками. Сеть при этом не лежит. Интернет также есть», — написал Муртазин.

В пресс-службе «Мегафона» отмечают, что временные сложности с голосовой связью наблюдаются в Москве и нескольких других городах. «Снижение успешности дозвона — 20-30%», уточняют в компании.

«Технические специалисты "МегаФона" проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы. Мобильный интернет продолжает работать стабильно. Планируем восстановить полноценную работу сети в ближайшее время. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении пресс-службы комапнии.

Ранее 19 мая в сети «Мегафона» произошел сбой в нескольких регионах России. Абоненты тогда не могли совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом в Москве, Нижнем Новгороде и еще нескольких городах Поволжья. Аналогичные проблемы были у абонентов «Скартела» (бренд Yota).

Причиной сбоя назвали ошибку в работе программного обеспечения Hewlett-Packard.

Позднее гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков пообещал выплатить компенсацию тем абонентам сети, которых затронул сбой.