Полицейские перекрыли крупный канал сбыта контрафактного табака

Более 2 миллионов поддельных пачек сигарет, 5 миллионов рублей и 16 подозреваемых в организации сбыта контрафакта выявили оперативники в Центральном регионе.

Успех операции обеспечили совместные действия сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, Управления ФСБ по Тамбовской и Управления ФСБ по Липецкой области. Оперативникам понадобилось 20 рейдов в нескольких областях центральной России и Московском регионе, чтобы обнаружить и пресечь производство и распространение контрафактной табачной продукции. Полицейские обнаружили три склада хранения контрафакта, где было изъято более 2 миллионов акцизных марок, около миллиона полиграфической продукции и свыше 2 миллионов пачек готовой к распространению продукции под брендом известных табачных фабрик. Установлены и места хранения комплектующих для последующего изготовления, а также автотранспортные средства, задействованные в противоправной деятельности.

Офис подпольного производства находился в квартирах подозреваемых. Там, при обысках, была найдена «черная бухгалтерия» — записи о количестве произведенной и реализованной продукции с 2015 года, наличные денежные средства в размере 5 миллионов рублей и банковские карты. С их помощью, по мнению оперативников, происходили расчеты и последующая легализация средств, добытых противоправным путем.

По подсчетам полицейских, ежемесячный доход от нелегальной деятельности составлял десятки миллионов рублей. Учитывая, что преступная группировка функционировала несколько лет, несложно подсчитать убытки, которая она нанесла федеральному бюджету в области экономического законодательства. Фигурантам громкого дела предъявлены обвинения в совершении преступлений по статьям 327.1 УК РФ («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок») и 180 («Незаконное использование средств индивидуальных товаров»). В отношении 6 подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные 10 находятся под подпиской о невыезде. Это не первый случай подобного крупного изъятия нелегальных партий табачной продукции.

В апреле сотрудники Главного управления на транспорте МВД России «накрыли» два цеха по производству контрафактной табачной продукции в Москве и Московской области. В этих цехах находились станки для изготовления сигарет и папирос. Маркировка готовой продукции поддельными акцизными марками осуществлялась в одном из подпольных цехов, который располагался в Москве. Всего на складах и в местах производства оперативники тогда изъяли более 4800 коробок готовой продукции, свыше 10 тонн табачного сырья и табачных материалов, а также 500 тысяч поддельных акцизных марок чем предотвращено нанесение бюджету Российской Федерации ущерба более чем на 100 млн рублей.