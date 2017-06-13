В нападении на бойца Росгвардии на акции 12 июня заподозрили несовершеннолетнего

Подозреваемым по уголовному делу о нападении на бойца Росгвардии на натикоррупционном митинге стал 17-летний Михаил Галяшкин, передает «Медиазона» со ссылкой на координатора правозащитного направления «Открытой России» Марию Баронову.

Галяшкин находится в Следственном комитете. Он отказался давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.

В Следственном комитете России пока не ответили на звонки «Новой газеты».

По информации «Медиазоны», в суд доставили Антона Шапошникова, которого накануне называли возможным подозреваемым по делу о нападении на бойца Росгвардии. Ему грозит административный арест на срок до 15 суток, по словам Марии Бароновой, речь не идет об уголовном преследовании.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против по статье «применение насилия в отношении сотрудника полиции» по статье 318 УК России.По версии следствия, протестующий распылил слезоточивый газ в глаза сотруднику ОМОНа. В результате он получил ожог глаза.

Напомним, 12 июня в День России во многих городах прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках. Полиция задержала более 1200 человек.