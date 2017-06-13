Новая газета

15 июня

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Полиция сообщила о стрельбе в центре Москвы 

Общество

Юлия РепринцеваКорреспонент

В полицию поступило сообщение о стрельбе в московском районе Якиманка, подтвердили «Новой газете» в пресс-службе ГУВД столицы.

«Около 14:50 в полицию поступило сообщение о стрельбе по адресу 1-й Казачий переулок, дом 11/2. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — рассказал собеседник газеты. 

В пресс-службе подчеркнули, что «в настоящее время с заявлениями никто не обращался, информация о пострадавших не поступала».

К этому моменту в полиции также не смогли уточнить, кто открыл стрельбу и из какого оружия.

Рядом с указанным адресом находятся сквер имени Ислама Каримова, Успенская церковь, «ЮниКредит Банк» и школа №559. 

Ранее ТАСС и Интерфакс со ссылкой на свои источники сообщили о перестрелке в центре столицы.

По данным Интерфакса, полиция разыскивает двоих вооруженных мужчин, которые «скрываются с места на автомобиле». Объявлен план «Перехват».

Теги:
перестрелки, москва, полиция, стрельба

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