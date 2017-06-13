Житель Челябинской области получил 2 года условно за возбуждение ненависти «к народам Северного Кавказа»

19-летний житель Нагайбакского района Челябинской области получил два года условно за возбуждение ненависти к народам Северного Кавказа, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в 2016 году он опубликовал в соцсетях «материалы, содержащие призывы к возбуждению ненависти и вражды к народам Северного Кавказа и унижению национального достоинства».

Молодого человека признали виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

В Следственном комитете отметили, что преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.