В Петербурге правозащитника задержали дважды за день

В Петербурге в Дзержинском суде задержали правозащитника Динара Идрисова по статье статья 17.3 КоАП (неисполнении распоряжения судьи или пристава). Идрисов прибыл в суд, чтобы представлять интересы одной из задержанных на митинге против коррупции 12 июня. Защитника отпустили после вручения ему протокола, но затем его снова задержали. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на журналиста Давида Френкеля.

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Как рассказал Френкель, после составления протокола Идрисова отпустили, но затем кто-то из суда кинул в него бутылку, а правозащитник «отмахнулся от нее в полете». «Стали кричать полицейские, что он сбежал, позвали ОМОН. Его (Идрисова, — ред.) замесили и закинули обратно».

По словам журналиста, «теперь полицейские угрожают ему статьей 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника полиции(наказание предусматривает до пожизненного лишения свободы). Активисты пытались вызвать к зданию суда полицию, но они отказались это сделать.

После чего, как замечает Френкель, в здание суда вошли «космонавты с автоматами, но не к Идрисову». Затем правозащитника посадили в полицейскую машину и увезли в неизвестном направлении.

Андрей Дубровский