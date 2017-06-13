В Минфине рассказали о сэкономленных 11 млн рублей после перехода на Uber и «Яндекс.Такси»

Минфин России пересадил часть своих работников на Uber и «Яндекс.Такси», благодаря чему в 2017 году ведомство сэкономило 11 млн руб., сообщила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко на заседании думского комитета по бюджету и налогам.

«Минфин оптимизировал расходы на обеспечение автотранспортными средствами, переходим на предоставление услуг в том числе компаниями типа Uber и “Яндекс.Такси”. У нас высвобождаются ресурсы, которые мы направляем, в том числе 11 млн рублей, на финансовое обеспечение Московского финансового форума», — цитирует замминистра Интерфакс.

Нестеренко пояснила, что Минфин перераспределяет ассигнования внутри министерства.

Российская компания «Яндекс.Такси» работает в более чем 20 городах России и стран СНГ, занимая в ряде из них лидирующее положение среди подобных онлайн-сервисов.

Международная компания Uber, разрабатывающая онлайн-сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем, оказывает услуги более чем в 570 городах почти в 70 странах, в том числе в России.

Юлия Репринцева