«Аэрофлот» решил выплачивать новым пилотам по 650 тысяч рублей из-за оттока кадров за рубеж

Авиакомпания «Аэрофлот» при устройстве на работу будет выплачивать командирам воздушного судна по 650 тысяч рублей и по 350 тысяч рублей вторым пилотам. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, выплаты коснутся пилотов, которые впервые трудоустраиваются в «Аэрофлот», а также бывших пилотов компании, со времени увольнения которых прошло не менее трех лет.

При этом работник, получивший такую выплату, обязан отработать в компании не менее двух лет, а в случае досрочного расторжения трудового договора возместить часть денежных средств. Размер суммы будет зависеть от времени, которое сотрудник успел отработать в компании.

Решение компании о выплатах, как отмечает источник агентства, связано с дефицитом пилотов и «тенденцией перехода российских пилотов в иностранные компании».

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Ранее, в июне 2017 на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев рассказывал о дефиците российских командиров воздушных судов (КВС) и заявлял, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5–2 раза выше.

Об этом говорилось и в публикации газеты «Коммерсанта» о «массовом» оттоке российских пилотов иностранные компании. По данным издания, за последние 2,5 года более 300 КВС и командиров-инструкторов уехали на работу в Китай и Южную Корею из-за более высокой зарплаты и лучших условий работы. Еще 400 человек оформляют документы для отъезда, отмечалось в заметке.

В публикации в частности говорилось, что зарплата пилота в КНР в среднем в четыре раза выше, чем в России, а число обязательных часов налета в месяц меньше (80 в Китае и 90 в России). Кроме того отпуск в Китае длится дольше (как минимум 96 дней в Китае и 70 в России), рассказывал источник газеты.

Андрей Дубровский