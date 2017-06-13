Осужденного в КНДР американского студента эвакуировали в США в состоянии комы

Северная Корея освободила осужденного на 15 лет за кражу агитационного плаката американского студента Отто Вомбиера. Его в состоянии комы эвакуируют в США. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на родителей Вомбиера.

Об эвакуации Вомбиера его родителям сообщили представители КНДР. По их словам, вскоре после суда у него диагностировали ботулизм. Как утверждают в КНДР, Вормбиер впал в кому, когда принял снотворное. Как отмечает издание, он находится в коме уже больше года.

О возвращении Вомбиера в США также сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он уточнил, что США также продолжают вести переговоры с КНДР по поводу возвращения трех других задержанных американских граждан.

Напомним, американского студента Отто Вомбиера задержали в январе 2016 года во время пятидневной туристической поездки в КНДР. В марте того же года после публичного признания вины Верховный суд Северной Кореи приговорил его к 15 годам лагерей за преступления против государства.

Андрей Дубровский