Суд арестовал оппозиционера Вячеслава Мальцева

Замоскворецкий суд Москвы арестовал националиста Вячеслава Мальцева на 10 суток, об этом оппозиционер написал в своем твиттере.

Мальцева, которого задержали во время акции 12 июня на Тверской, арестовали за неповиновение сотрудникам полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ).

Ранее Тверской суд Москвы арестовал члена федерального политсовета движения «Солидарность» Илью Яшина и оппозиционного активиста Марка Гальперина на 15 суток. Им вменяли нарушение ст.19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Кроме того, в ночь на 13 июня Симоновский районный суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток.

12 июня в День России прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках.

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Напомним, на выборах в Госдуму в 2016 году Мальцев входил вторым по счету кандидатом в общефедеральные списки «Парнаса». Однако пройти в нижнюю палату парламента он не смог. Оппозиционер ведет свой YouTube—канал под названием «Артподготовка». Политик придерживается националистических взглядов.