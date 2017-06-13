Собянин назвал «подлой провокацией» несанкционированную акцию 12 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин расценил проведение несогласованной акции в центре Москвы 12 июня как проявление «подлой и опасной провокации», передает РИА Новости.

«Несогласованная акция в центре Москвы 12 июня — это подлая и опасная провокация. Только чудом никто не пострадал», — заявил мэр.

По словам Собянина, «нам всем повезло», что обошлось «без крови». Также мэр Москвы отметил профессионализм действий ОМОНа и полиции.

«К полиции никаких претензий нет, ее нужно только поблагодарить», — отметил Собянин.

Он подчеркнул, что инициаторы несогласованной акции «намеренно пошли на опасную провокацию, а ее участники действовали агрессивно».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что провокационные действия участников акции 12 июня на Тверской улице несли опасность для остальных граждан.

12 июня в День России во многих городах прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. По последним данным, количество задержанных на антикоррупционных митингах возросло до 866 человек.

Максим Прошкин