Госсекретарь США заявил о самом низком уровне отношений с Россией

Отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за все время и их необходимо стабилизировать, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Сенате, передает Reuters.

По его словам, отношения продолжаются ухудшаться, а что касается санкций, то «не хотел бы предпринимать шаги, которые закрыли бы каналы общения с Москвой».

Тиллерсон на выступлении в Сенате коснулся темы сирийского кризиса. «Мы ведем работу в некоторых областях, в частности, чтобы увидеть, есть ли основания для восстановления рабочих отношений с правительством России, которые отвечали бы нашим интересам. Такие усилия предпринимаются, в частности, в Сирии», — заявил госсекретарь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил оценил отношения между Россией и США как худшие со времен холодной войны.

По его словам, хотя страны поддерживают диалог на таких международных площадках, как ООН или G20, фундамент, на котором держится сотрудничество, разрушен.

«Но чтобы добиться успеха, нужны серьезные усилия с обеих сторон, потребуется политическая воля, готовность к решению вопросов, представляющих взаимный практический интерес», — сказал глава государства.

Он также призвал американский бизнес помочь восстановить отношения, поскольку ситуация, при которой сворачиваются контакты, не устраивает ни российских, ни американских бизнесменов.

Максим Прошкин