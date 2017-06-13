На акции 12 июня задержали около 140 подростков

В Москве на митинге против коррупции 12 июня задержали 136 подростков, заявил глава департамента региональной безопасности Владимир Черников, передает Интерфакс.

«Мое мнение — эти ребята переживают сейчас период заблуждений, они живут в своем, иногда кем-то придуманном, мире», — сказал Черников.

По его словам, стремление подростков участвовать в массовых акциях вызвано желанием «реализовать себя любой ценой».

«Важно, чтобы они быстрее взрослели, учились правильно оценивать ситуацию, понимать главные жизненные принципы, в том числе принцип "не навреди"», — заявил Черников.

Чиновник также считает, что необходимо создавать для подрастающего поколения «душевную настройку» в условиях глобальной информированности и нарастающей агрессии в обществе.

Отметим, что по информации пресс-центра МВД, в Москве в ходе несанкционированного митинга задержали более 150 человек. По данным ОВД-Инфо, задержанных насчитывается около 850 человек.

Максим Прошкин