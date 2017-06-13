Суд арестовал директора ФБК за неповиновение сотрудникам полиции 12 июня

Мещанский суд Москвы арестовал директор Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова на 10 суток, об этом активист написал в твиттере.

10 ÑÑÑÐ¾Ðº. — Ð ÑÐ±Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð Ð¾Ð¼Ð°Ð½ (@rrubanov) June 13, 2017

Рубанова, которого задержали во время акции 12 июня, арестовали за неповиновение сотрудникам полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ).

Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал националиста Вячеслава Мальцева также на 10 суток по аналогичной статье.

Кроме того, 15 дней ареста получили член федерального политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин и оппозиционный активист Марк Гальперин.

В ночь на 13 июня Симоновский районный суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток.

12 июня в День России прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках.