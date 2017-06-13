Минобороны предложило обязать военнослужащих отчитываться за соцсети

Министерство обороны России разработало законопроект, по которому военослужащих- контрактников могут обязать предоставлять информацию, размещенную в соцсетях за последние три года. Текст опубликован на портале нормативных правовых актов.

В тексте документа отмечается, что отчитываться о данных, по которым можно произвести идентификацию, должны будут как контрактники россияне, так и иностранцы. Солдатов, отбывающих службу более года, обяжут отчитываться ежегодно за прошедший год.

Согласно тексту проекта закона, «может быть запрещено» размещать в интернете информацию о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность. Ограничить могут распространение сведений о служебной деятельности военнослужащих и дислокации подразделений.

Ранее Министерство обороны разработало соответствующий проект постановления, однако текст доступен не был.

Как отмечали СМИ, закон нужен, для того чтобы избежать информационных утечек.

«Военнослужащим вообще рекомендовано не заводить аккаунты в соцсетях», — сообщил РБК собеседник издания в Минобороны.

При этом он пояснил, что указаний удалять аккаунты, которые были до призыва на военную службу, требований не поступало.

Напомним, благодаря соцсетям СМИ не раз удавалось получить прямые или косвенные подтверждения пребывания российских солдат на Украине и в Сирии

Максим Прошкин