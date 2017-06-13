СПЧ создаст подкомиссию по защите прав освещающих митинги журналистов

Члены Совета по правам человека приняли решение создать подкомиссию, которая будет заниматься защитой прав журналистов, освещающих публичные акции, сообщается на сайте совета.

«Мы хотим, чтобы в дальнейшем журналисты знали координаты этой подкомиссии и обращались к нам в тех случаях, когда у них возникают проблемы при исполнении обязанностей по освещению публичных акций», — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, работу подкомиссии возглавит главный редактор «Московского комсомольца» и глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

12 июня в День России прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках.

По информации пресс-центра МВД, в Москве в ходе несанкционированного митинга задержали более 150 человек. По данным ОВД-Инфо, задержанных насчитывается около 850 человек.

Максим Прошкин