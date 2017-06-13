Новая газета

СПЧ создаст подкомиссию по защите прав освещающих митинги журналистов

Общество

1

Члены Совета по правам человека приняли решение создать подкомиссию, которая будет заниматься защитой прав журналистов, освещающих публичные акции, сообщается на сайте совета.

«Мы хотим, чтобы в дальнейшем журналисты знали координаты этой подкомиссии и обращались к нам в тех случаях, когда у них возникают проблемы при исполнении обязанностей по освещению публичных акций», — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, работу подкомиссии возглавит главный редактор «Московского комсомольца» и глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

12 июня в День России прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках. 

По информации пресс-центра МВД, в Москве в ходе несанкционированного митинга задержали более 150 человек. По данным ОВД-Инфо, задержанных насчитывается около 850 человек.

Максим Прошкин

Теги:
митинги, спч

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera