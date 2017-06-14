Суд приговорил бывшего главу ФСИН к восьми годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера по делу о махинациях при госзакупках электронных браслетов для подследственных, передает РИА Новости.

Реймера приговорили к восьми годам колонии. Его также лишили звания генерала и оштрафовали на 800 тыс. рублей.

Обвинение просило для него девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн рублей.

Собщается, что было украдено 1,23 млрд рублей.

Помимо Реймера, по делу «электронных браслетов» также проходят заместитель директора ФСИН Николай Криволапов, директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» ФСИН Виктор Определенов и гендиректор коммерческой организации Николай Мартынов. Всех четверых обвиняют в нарушении части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество»).

Ущерб от их действий оценивается в 2,7 млрд рублей.

По версии следствия, обвиняемые в 2010-2012 годах по завышенной цене покупали электронные браслеты для помещенных под домашний арест. При фактической стоимости браслетов 19 тысяч рублей за комплект, ФСИН платил за каждый от 108 до 128 тысяч рублей.