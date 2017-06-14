Путин назвал «проблему» российской оппозиции

Президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоун рассказал, в чем заключается проблема оппозиции в России, передает РИА Новости.

«Проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей», — сказал Путин.

В беседе с режиссером президент также отметил, что общество в России должно развиваться поэтапно.

«Конечно, невозможно себе представить, что с сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки как в США, во Франции или Германии. Общество и государство, как любой живой организм, должны развиваться постепенно, поэтапно. Вот это и есть нормальный процесс развития», — добавил российский лидер.

Путин пояснил, что в течение почти тысячи лет российское государство складывалось как монархия, затем произошла так называемая революция 1917 года, к власти пришли коммунисты, во главе государства оказался Иосиф Сталин, и только в начале 90-х годов произошли события, которые положили начало новому, демократическому этапу развития России.

Напомним, 12 июня по всей стране прошли акции протеста против коррупции, организованные политиком Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге акции состоялись на площадках, которые не были согласованы с властями. В итоге общее число задержанных по России, по данным «ОВД-Инфо», составило 1 700 человек. Самого Навального арестовали на 30 суток.

Вера Юрченко