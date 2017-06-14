Bloomberg: атака российских хакеров в 2016 году затронула 39 штатов США

В 2016 году кибератакам подверглись избирательные системы 39 американских штатов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Отмечается, что хакеры получили доступ к личным данным избирателей в Иллиноисе и попытались уничтожить или изменить. Они также взломали программное оборудование, которое используется в день голосования. В другом штате хакерам удалось получить данные о финансировании предвыборной кампании.

Масштабы вмешательства вынудили представителей администрации Барака Обамы воспользоваться «красным телефоном» (зашифрованным прямым каналом связи — ред.), пишет издание.

В России в ответ на попытку предостеречь от вмешательства в американские выборы попросили предоставить больше информации об атаках.

Bloomberg попыталось объяснить, почему предполагаемые российские хакеры не воспользовались полученными в 39 штатах данными. Согласно первой версии агентства, это произошло благодаря звонку из Вашингтона. Однако, как считает издание, наиболее вероятно, что киберпреступникам удалось получить достаточный для влияние на выборы набор доступов.

В США не раз заявляли о возможных действиях российских хакеров. Например, бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми на слушаниях в Сенате говорил, что российские хакеры пытались взломать сотни американских организаций.

Напомним, что о русских хакерах заговорили после того, как на сайте организации WikiLeaks опубликовали электронную корреспонденцию из систем Национального комитета Демократической партии США. Спецслужбы США обвинили в кибератаке Москву.

Вера Юрченко