РБК узнал о репетиции для участников «Прямой линии с Путиным» из регионов

В подмосковном пансионате «Петрово-Дальнее» прошла репетиция -инструктаж для участников «Прямой линии с Владимиром Путиным». Об этом сообщает РБК.

По данным собеседников издания, в пансионат заселили представителей общественности из регионов, всего около 100 человек.

«Нас разделили на несколько групп, каждый зачитывал свой вопрос, девушки с телеканалов внимательно всех выслушивали, делали какие-то пометки в блокноте», — рассказал РБК один из участников прямой линии.

Гостям советовали не распивать алкоголь накануне эфира, не пить много воды и не надевать одежду в клетку и полоску.

Источник, знакомый с организацией мероприятия, сообщил изданию, что подобная репетиция проводится ежегодно, при этом инструктирую в основном неопытных людей из регионов.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 июня в 12:00 по мск. Трансляцию будут вести телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Задать вопрос президенту можно по телефону, через SMS, MMS, а также через социальные сети — «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вопросы принимаются с 08:00 4 июня и до конца программы.

Вера Юрченко