В Госдуме поддержат поправки о тюремном сроке для не пропустивших скорую помощь водителей

Комитет Госдумы по госстроительтву поддержит законопроект об ужесточении наказания для водителей, не пропустивших машину скорой помощи. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно тексту законопроекта, не пропустившие машину скорой помощи водители будут лишены прав на срок от полутора до двух лет. Если же в результате задержки больной умрет, то водителю будет грозить до четырех лет лишения свободы В случае, если из-за непропуска скорой здоровью был нанесен вред средней тяжести, на нарушителя будет наложен штраф в размере 40 тысяч рублей.

Издание отмечает, что документ поддержали в правительстве и Верховном суде, а Госдуме рекомендуют проголосовать за него в первом чтении. Однако эксперты ВС указали на неопределенность формулировки «создание препятствий доступа к больному», отметив, что она не имеет конкретного содержания и может привести к «широкому усмотрению» в применении закона.

В настоящее время непропуск скорой помощи грозит лишением прав на 1–3 месяца.

Вера Юрченко