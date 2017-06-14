Митрохина задержали на пикете против реновации у Госдумы

Главу московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина задержали в ходе одиночного пикета у здания Государственной думы, где в среду состоится третье чтение законопроекта о реновации.

Сергей Митрохин. Фото: Виктория Одиссонова / "Новая газета"

«Я в автозаке, со мной 7 человек. Задержали по надуманным причинам. Полиция изначально из пальца высасывала причины, чтобы помешать акции. Говорили, что я второй раз не могу держать плакат. Задержание было предсказуемым. Но я считаю, что акция состоялась», — сказал Митрохин «Новой газете».

Как сообщил корреспондент с места событий, политика задержали из-за того, что во время одиночного пикета он давал интервью журналистам. В настоящее время полиция забирает всех активистов без объяснения причин.

Ранее Сергея Митрохина дважды задерживали во время пикетов 9 июня.

Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому все публичные мероприятия, и митинги в том числе, запланированные в городах проведения Чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций, будут проходить только в тех местах и в то время, которое определит местная администрация.