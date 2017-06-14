Власти Москвы решили продать часть построенного по программе реновации жилья

Власти Москвы планируют продать часть построенного жилья, чтобы окупить затраты на программу реновации. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя мэрии.

По его словам, для переселения жителей городу придется построить 17–18 млн кв. м жилья, но для того чтобы окупить проект, необходимо продать на рынке еще примерно 15 млн кв. м. «Вся программа оценивается в 3 трлн рублей, на ее реализацию уйдет 15 лет», — отмечает издание.

По словам собеседника «Ведомостей», себестоимость строительства 1 кв. м жилья составит от 70 тысяч до 80 тысяч рублей, а цена – 140 тысяч рублей. Город рассчитывает вернуть почти все инвестиции за 15 лет.

Ранее Государственная Дума во втором чтении приняла пакет поправок к законопроекту о реновации жилого фонда Москвы, в рамках которого планируется снос «пятиэтажек» в столице.

«За» проголосовало — 406 депутатов, «против» высказались двое, еще двое воздержались от голосования.

Были приняты поправки, согласно которым в первую очередь будут сноситься дома с большей степенью технического износа. Также в проект был включен пункт о расселении жителей коммуналок и общежитий: жители коммунальных квартир получат по отдельной однокомнатной квартире.

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Третье чтение законопроекта состоится в среду, 14 июня.

Напомним, первое чтение законопроекта о реновации жилфонда Москвы прошло 20 апреля. Позже был опубликован предварительный список домов под снос, в который вошли более 4,5 тысячи зданий. Окончательный список будет сформирован после того, как жители этих домов проголосуют за снос (для этого необходимы две трети голосов собственников квартир).