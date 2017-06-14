Володин: идея создать Совет блогеров в Госдуме требует доработки

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил сначала проработать идею о создании Совета блогеров, а потом предлагать ее, передает агентство Москва.

«У нас есть такая форма как Молодежный парламент. Молодежный парламент должен работать эффективно, в том числе это и возможность для молодых видеоблогеров участвовать в принятии и выработке политических решений», — пояснил Володин.

По мысли председателя Госдумы, именно его можно сделать «привлекательным» для популярных авторов ютуб-каналов, однако эта инициатива также требует обсуждения.

А пока создание Совета блогеров в Госдуме — «увлечение, не более чем», заключил Володин.

Ранее депутат от ЛДПР Василий Власов анонсировал первое заседание Совета блогеров в Госдуме 19 июня.

Депутат рассказал «Новой газете», что в списке приглашенных оказались Wylsacom (Валентин Петухов), автор канала «Дневних хача» на YouTube (Амиран Сардаров), Sobolev (Николай Соболев), kamikadze_d (Дмитрий Иванов), «Лиса рулит» (Елена Лисовская), Сергей Стиллавин и другие.

Ожидалось, что на первом заседании будут присутствовать руководители фракций, а также члены комитета Госдумы по информационной политике. Они обсудят с видеоблогерами возможности взаимодействия.

Напомним, в конце мая в Госдуме прошли парламентские слушания по молодежной политике, на которых выступила известный видеоблогер Саша Спилберг (Александра Балковская). Она посоветовала депутатам «стать прозрачными». После этого появилась инициатива создать в нижней палате парламента комиссию, в состав которой войдут популярные блогеры.

Максим Прошкин